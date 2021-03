DEBAT: Jeg stemmer efter min overbevisning

At jeg stemte nej til lokalplanen for Rasmus Knudsensvej på sidste møde i By- plan- og miljøudvalget har fået Peter Poulsen, Socialdemokratiet, til at reagere. Som jeg har forklaret Peter Poulsen, så stemmer jeg efter min overbevisning og samvittighed. Jeg har altid været modstander af byggeri inden for skovbyggelinjen og mener, vi skal gøre alt for at bevare vores grønne områder og værdier.