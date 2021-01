DEBAT: Jeg savner svar på mine spørgsmål om museums-organisationen

Spørgsmålene er stillet, fordi jeg mener, at forskellige muligheder for at videreføre Helsingør Museum bør belyses. Et alternativ kan være, at Museet, i hvert fald i en periode, bliver drevet som borgernes museum. Altså uden statsligt tilskud, forskningsforpligtelser og besøg af smagsdommere fra Nationalmuseet. Situationen nu, hvor de fleste eller alle forskere har forladt museet, er optimal. Er der penge at spare på forskerkontoen, kan de bruges til at styrke de aktiviteter, som interesserer borgerne. Her iblandt Sundtoldsmarkedet som det væsentligste. Kulturnatten er også populær. Det er aktiviteter, som Maibritt Bager førte succesrigt frem.