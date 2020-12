DEBAT: Ingen politianmeldelse men almindelig sagsbehandling.

Kommunen er derimod i dialog og virksomheden Lounge aps, der driver loungeområdet, som led i en sag om ansøgning om alkoholbevilling. Helsingør Kommune er blevet gjort bekendt med, at der allerede nu serveres alkohol i restauranten og har i den forbindelse skrevet til Lounge aps for at gøre opmærksom på, at det ikke er lovligt. I samme forbindelse gjorde Helsingør Kommune opmærksom på, at virksomheden mangler at indsende noget dokumentation for at få sag om alkoholbevilling til behandling i bevillingsnævnet. Brevet blev også sendt til orientering til politiet, som vi altid gør i den slags sager, da det er politiet der udsteder midlertidige alkoholbevillinger og fører tilsyn. Altså, ikke dramatisk politianmeldelse men almindelig sagsbehandling.