DEBAT: Inden næste spadestik

Tak for jeres offentlige drømme. Jeg glæder mig sådan over, at de folkekære og personlighedens nære uddannelsessteder kommer tæt omkring længslernes by og beskytter fremtiden selv bedre end Kronborg, Sundtolden og tilfældighedernes fantastiske beliggenhed og borgernes omsorg. Det siges, at selv Lineaen og svenskerne igen kan finde vej til vore graner, så det skal nok også lykkes jeres vedkommende ansvarlighed. Tilgængeligt, gæstfrit og rart. Ja, måske kan vi ældre også bruge jer direkte - eller jeres lokaler, før pedelknappen lukker ned.

Men -og her støtter jeg, hvad »Stad og Egn«-foreningen har sagt: Jeres solide mur trykker jo bøgetræerne vælteglade flade og siger: »Ingen adgang/udgang«. Kan I nå at flytte bøgene til et danse-/fuglested eller muren lidt tilbage, lade vildvin non-stop kravle, gøre nogle af vinduerne ud mod alfarvej større og bruge noget af jeres ene % af egne midler på kunst for at dele sans og tanke med byens trafik, så den sammenhængskraft, som også vi så gerne vil, giver kriblende lyst og symbiose for alle og altings incitament ?