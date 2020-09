Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ikke flere forringelser på vores bus 803 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ikke flere forringelser på vores bus 803

Debat Helsingør - 23. september 2020 kl. 13:04 Af Lilly Hansen Snerlehøj 1. Klaus Kesje Røntoften afd. 4. Jørgen BodilsenSnerlehøj 2. På vegne af beboerne i Snerlehøj 2 med 216 boliger, Snerlehøj 1 med 75 boliger og Røntofte Afd. 4 med 25 boliger. I alt 316 boliger. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som vi har erfaret, vil et forslag til ny busplan komme i høring senere i år. Men vi vil godt give udtryk for vores høringssvar allerede nu. Vore bebyggelser, der er beliggende på Snerlevej, fik for nogle år siden forringet vores buslinje 803 fra 20 minutters interval til 30 minutters interval og senest til 20/40 minutters interval, hvilket vi opfatter som endnu en forringelse. Bus 803 er samtidig den, der går tidligst over til én timesdrift om aftenen.

For os kører linje 803 ned til Helsingør Station den ene vej og den anden vej ned til Snekkersten Station og derfra videre til Prøvestenen. Det giver forskellige muligheder i forhold til togforbindelser, både ved udrejse og hjemkomst.

Som vi har forstået forslaget til ny busplan, nedlægges 803 og erstattes med 353, der kører fra Kokkedal over Prøvestenen ad Snerlevej til Helsingør Station. Det vil sige, at vi mister muligheden for påstigning på Snekkersten Station, hvilket er en væsentlig forringelse af busforbindelserne til tog. Samtidig kører bus 353 fra Kokkedal Station og er ca. 35 minutter om at komme til stoppestederne på Snerlevej, hvilke vi kan frygte vil give regelmæssige forsinkelser på buslinjen.

Vi ønsker lige som alle andre bebyggelser ordentlige bybusforbindelser. Det vil sige busser med højst 20 minutters interval, senere om aftenen overgang til større interval og senere stop om natten for busdriften, som for andre bybus linjer.

Ud over os vil forringelserne også ramme de øvrige beboere på Snerlevej, Stubbedamsvej og en del af Rønnebær Allé. Der er ca. 800 borgere, plus et lægehus, en kirke og Aldi.