DEBAT: Hvorfor taler ingen om cyklisters og buspassagerers adgang til indre by?

Tit kommer debatten om et bilfrit centrum og parkering og især betalingsparkering op. Med den nye køreplan, der træder i kraft 1.12, bliver mulighederne for at tage bussen til f. eks indkøb i centrum forringet. Større bebyggelser, som Hellebo Park, dele af Sundparken og bebyggelserne på Snerlevej, får en times interval hele lørdagen, Det gør det ret umuligt at planlægge en indkøbstur til centrum i bus. På Gefionsvej nedlægges fire stoppe steder. Der vil en indkøbstur medføre en mindre gåtur med indkøbene.

Ligeledes er mulighederne for cykel parkering i centrum ringe. Mange anskaffer sig f.eks. en trehjulet ladcykel. Det er nærmest håbløst at finde en parkerings plads til sådan en cykel i centrum. For at udbrede det at bruge cyklen, kræver det et sammenhængende cykelsti system, der er sikker at køre på hele strækningen, samt at der er mulighed for parkering af cyklen. De handlende har aldrig udvist interesse, hverken for de af deres kunder, der kommer med bussen eller cyklen, hvilket de burde gøre i disse klima tider.