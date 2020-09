Artiklen: DEBAT: Hvorfor skal FC Helsingør have penge for stadion-navnet

DEBAT: Hvorfor skal FC Helsingør have penge for stadion-navnet

FC Helsingør har i deres lejekontrakt med Helsingør Kommune ret til at sælge navnet på vort nye fodboldstadion som overskred budgettet og kom til foreløbig at koste os 80. millioner kroner.

I øvrigt er det besynderligt at FC Helsingør skal have pengene for et navn, da det er os borgere, der har betalt det nye stadion.