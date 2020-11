DEBAT: Hvorfor ikke også på vores del af Strandvejen?

Det gør selvfølgelig ikke sagen mindre relevant, når det erindres, at Fredensborg og Helsingør kommuner har samme anlægs- og driftsselskab, Nordsjællands Park og Vej (NSPV). I stedet for at skilte med, at nu (hvor du kører ind i Helsingør kommune) slutter 30 km/t, kunne der i stedet stå et skilt med 40 km/t. Så undgår Helsingør kommune også at betale for de dyre chikaner, som kræves, hvis farten skal nedsættes til 30 km/t.