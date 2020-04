DEBAT: Hvorfor ikke caféer, biblioteker og museer?

Jeg var i Føtex i dag (onsdag). Der må lukkes 600 ind ad gangen, det var der næppe, men der var mange, og der var langt fra 2 meter mellem hver. Det fik mig til at tænke på vores biblioteker, som er lukkede, hvorfor dog? Der kunne let indføres en adgangsbegrænsning på X personer på Kulturværftet, og lidt færre i Espergærde og Hornbæk. Der ville være langt mere end 2 meter mellem hver. Læsekredse og den slags kunne måske ikke gennemføres, men almindelig åbning kunne næppe være et problem.