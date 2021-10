DEBAT: Hvorfor forsvandt anstændigheden ?

Det behøver ikke, at være som et eventyr fra 60erne, hvor en kreativ advokat, lokale håndværkere, kunne udvikle og orkestrere et plan- og administrations grundlaget, til eksempelvis: Den Hvideby i Espergærde, Utzons Romerhuse. Kvalitets eksempler, der kan sidestilles med hvad Kong Peder, fik sat på sit bykort af arkitektoniske bygningsmiljøer og grønne strukturer.

Derfor skal valgkampen også handle om, at få belyst den stedfundne magtfuldkommenhed, som årsagen til, at anstændigheden i det bebyggede miljø i Helsingør forsvandt.

Hvorfor alle i Helsingør bør overveje at stemme på de partier, der prioriterer kulturmiljøet for, at vi sammen kan videreudvikler - et samlede bymiljø - for dermed, at kunne stoppe " Ejendomsmæglerne " i administrationen og i byrådssalen.