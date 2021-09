DEBAT: Hvorfor bruge tid på frivilligt arbejde?

Det spørgsmål er der nogen, der stiller til sig selv. Andre går ind i situationen, rækker ud og tænker ikke nærmere over det. De siger Ja, når de bliver spurgt, - om en bestyrelses post måske, eller til en opgave som kasserer eller revisor. Eller til vask af fodboldtrøjer, - måske til kørsel af unge til sport, eller til at være besøgsven for en gammel, - måske til at være bisidder for et menneske, der er klemt, eller noget helt femte. Muligheder er mange, - og vi er så forskellige. Foreninger og vore lokalsamfund kunne ikke leve ret godt uden "alle dem, der gerne giver en hånd med"! De binder lokalsamfundet sammen. Man hjælpes ad med opgaver uden der er familie tilhørsforhold, og uden der sker en pengemæssig honorering. Det kan være svært at sige nej, hvis man bliver spurgt. For man spørger ofte et menneske, der kunne tænkes at have et ekstra overskud, - eller måske en person vi tror på vil kunne klare en bestemt opgave.