DEBAT: Hvorfor blander Sophie Hæstrup siger i debatten?

Hvis der kommer en tunnel vil det smadre hele Nordsjælland. En tunnel vil jo ikke bare være et hul i jorden. Der vil følge et kæmpe trafikanlæg med. Der vil være både fra og tilkørsel.

Med hensyn til planlægning her i Nordsjælland, kan man få et rigtigt indtryk, hvis man skulle få brug for et besøg på Nordsjællands hospital i Hillerød.