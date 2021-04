DEBAT: Hvorfor Planstrategi nu ?

Byrådet har netop sendt et forslag til ny Planstrategi i høring. En planstrategien skal rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Her tegnes altså de overordnede linjer.

Planstrategien skal vedtages inden udløbet af første halvdel af Byrådets valgperiode. Det vil sige, at den skulle have været vedtaget inden 1. januar 2020. Så kunne den have dannet grundlag for kommunestrategien.