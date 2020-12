DEBAT: Hvordan kan Kulturudvalget nu opfylde byrådets aftale fra 1979 ? opfylde byrådets aftale fra 1979 ?

Denne samling havde Per Christiansen oprindelig i sit private hjem - på lofter, i udhuse og hvor der ellers var plads. I slutningen af 70'erne blev der arbejdet på at skabe bedre plads til den samling af lokalhistorisk indhold, som Arne Meyling i sin tid havde oprettet på Espergærde Skole. Det førte til købet af Flynderupgaard med henblik på indretning af stedet til museum for den del af kommunen, som indtil 1970 havde været en selvstændig kommune. Det førte til, at Per Christiansen i 1977 rettede henvendelse til Helsingør Byråd m.h.p, også at overdrage fiskerisamlingen til Helsingør Kommune. Den 4. juli 1977 besigtigede repræsentanter for Helsingør Kommune samlingen og Per Christiansen tilkendegav efterfølgende i skrivelse af 5. august 1977, at han ville overdrage samlingen til Helsingør Kommune på nogle bestemte vilkår.