DEBAT: Hvem skal ha' borgmesterkæden ?

Den politiske blå blok ligger landspolitisk som svævende satelitter, hvor det ligner et sammenbrud for at føre en massiv oppositionspolitik i Folketinget i årene fremover.

Der bliver derfor i den kommende valgkamp brug for klart og utvetydig at få tegnet billedet af, hvad partierne vil i det nye byråd, og her må især Socialdemokratiet, som et større parti, i højeste grad fortælle vælgerne, hvordan partiet vil formulere muligheden for, at få overdraget borgmesterkæden igen, siden 1994.