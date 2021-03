Mette Frederiksen behøvede sådan set ikke at forlade Helsingør Kommune for at finde et egnet anlæg til produktion af vacciner, skriver læseren. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvad skal statsministeren i Israel?

Debat Helsingør - 05. marts 2021 kl. 07:24 Af Erik Trolle, Hellebæk Kontakt redaktionen

Vor statsminister Mette Frederiksen oplyser at hun nu vil tage til Israel for at købe vaccine og eventuelt skabe samarbejde for at bygge en ny fabrik til vacciner.

Bavarian Nordic i Kvistgård har meldt ud at de er klar til at producere op til 240 millioner vacciner om året.

Hvorfor arbejder Mette Frederiksen ikke for at nogle af de producenter, der er løbet fra deres aftale om levering får solgt et licens til Kvistgård firmaet?

Hvis det er sandt at Bavarian Nordic er klar, så må en licens da være udgangspunkt for at stoppe pandemien i Danmark.

