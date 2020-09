Byggeriet af sundhedshuset er i gang. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad mener Venstre om sundhedshuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad mener Venstre om sundhedshuset

Debat Helsingør - 08. september 2020 kl. 16:20 Af Christoffer Buster Reinhardt, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag efterlyste regionsrådsmedlemmerne Anne Ehrenreich og Per Roswall, at der før beslutning om sundhedshuset i Helsingørs fysiske størrelse og patientgrundlag, at der fremlægges en model for "status quo". Altså en model der beskriver hvordan det nye sundhedshus i Helsingør kunne se ud, hvis det kun skal være af samme omfang som det nuværende sundhedshus i Murergade i Helsingør.

Jeg kan ikke lade være med at undre mig, for det er en ret åben dør, som de to Venstre-folk sparker ind. For den ønskede model fremgik af dagsordenerne til de seneste møder i både Sundhedsudvalget og Forebyggelses- og Sammenhængsudvalget. Så dem vil jeg da anbefale de to Venstre-folk at læse.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi et stort og ambitiøst sundhedshus i Helsingør på 1.000 m2. Det ville være godt for borgerne, at alt ikke centraliseres på det nye store hospital i Hillerød.

Jeg håber jeg ikke, at Venstres ønske om fremlæggelse af en "status quo-model" betyder, at de ikke ønsker et stort og ambitiøst sundhedshus i Helsingør. Jeg venter i hvert fald spændt på at se hvad Venstre ender med at mene i denne sag, for i Sundhedsudvalget undlod Venstres repræsentant at stemme.