Rådhuset i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Hvad med kommunens økonomi næste år?

Debat Helsingør - 11. maj 2020 kl. 20:14 Af Jørgen Bodilsen og Karin Claudia Steinberg, medlemmer af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Den nye udligningsreform har medført forudsigelige kommentarer fra mange politikere. Dem, der skal betale har aldrig oplevet en større uretfærdighed, modsat dem, der modtager penge. De mener ikke, de har fået nok.

Udligningsreformen indeholder mange besynderlige og urimelige aspekter, men spørgsmålet i Helsingør kommune må være: Havde en mere retfærdig udligningsreform givet et andet resultat?

Det er ikke nok at mene, at det er uretfærdigt. Helsingør skal betale 22 millioner kr. Det er ikke mange penge ud af kommunens budget på over 4000 millioner kr., og her af en indtægt på mellem 300 og 400 millioner i tilskud og udligning.

Helsingør kommune har ført en uansvarlig økonomisk politik gennem årene. Skattelettelser, der er blevet betalt med nedskæringer på blandt andet ældre området. Hvilke konsekvenser det har det haft under krisen er svært at sige. Kommunen trænger til et service løft på en lang række områder, og det er i første omgang ikke det såkaldte service loft, der forhindrer det, men at kommunen ikke har økonomien og der er ikke politisk vilje til at rulle skatte lettelserne tilbage. Nok har kommunen en kassebeholdning, men det er lånte penge, der skal afdrages med ca. 50 millioner om året.

Når byrådet starter på budget forhandlingerne til efteråret, skal det afklares: hvad kommer krisen til at betyde på skatteindtægten P.t. har kommunen ca. 3000 millioner i indtægt via person skatten, et fald på 5% vil betyde, at der kommer til at mangle 150 millioner i skatteindtægt. Hvilke konsekvenser kommer det til at å på kommunens økonomi?

Byrådspolitikerne må ikke lade de ældre, børnene og andre svage grupper betale denne gang. Vi har set hvor skrøbelig vores verden er. Vi bliver nødt til at nytænke og forstå, at fortsat vækst ikke er vejen frem, men at klima og miljø skal prioriteres meget højere.

