Julie Herdal Molbech. Foto: Arkiv

DEBAT: Hvad med godstransporten?

Debat Helsingør - 05. februar 2021 kl. 10:04 Af Julie Herdal Molbech (R), Folketingskandidat, kandidat til regionsråde Kontakt redaktionen

Mange borgere i Nordsjælland, og særligt i Helsingør Kommune, er bekymrede for planerne om at anlægge vej- og jernbanetunneler i stedet for de nuværende færgeruter mellem Helsingør og Helsingborg. De politiske vande er delt, og det fyger med spekulationer og diverse artikler. Senest hører vi, at Region Skåne melder sig klar til at medfinansiere projektet. Det virker, som om det allerede er vedtaget. Og jeg tror, at mange borgere føler sig kørt henover i denne kæmpe beslutning.

Jeg er fortaler for en løsning, der tager højde for fremtidens mobilitet i Nordsjælland. Både for erhvervsliv og borgere - og ikke mindst naturen og klimaet. Og i Radikale Venstre bakker vi op om tunnellerne - de vil skabe god sammenhæng i hele Øresundsregionen og få Helsingør og Helsingborg til at vokse sammen til ét byområde. Femern-forbindelsen er allerede under konstruktion, og den åbner en direkte vej mellem Nord- og Sydeuropa over Sjælland. Det er et skrækscenarie, at det skulle foregå via de små færger og gennem Helsingørs bykerne. Der er allerede for meget tung trafik og luftforurening, som det er. Men inden denne gigantiske beslutning træffes, burde alle borgere så ikke få konsekvenser og alternativer belyst? Når infrastruktur er anlagt, så bliver den der. Man tager ikke lige en bro eller tunnel ned igen.

Diskussionen og lobbyismen omkring HH-forbindelsen har stået på i mere end 10 år. Der er alternativer, men de diskuteres ikke offentligt. For eksempel har Landskrona også en drøm om, at man kunne lave en fast forbindelse den vej. Og Enhedslisten er fortalere for bæredygtig færgetrafik - så man helt kan undgå, at godstransporten skal gennem Danmark - interessant tanke! Hvad der kan lade sig gøre, hvad der er bedst for borgere, klima og Nordsjællands natur - det ved sikkert nogle politikere, embedsmænd og forskere på området. Men burde borgerne ikke også det?

Og hvordan passer vi på Nordsjællands natur? Hvad sker der, hvis Ring 4 i Nordsjælland ikke kan tage mere godstransport: Er HH-tunnelerne så bare første skridt til Ring 5 i Nordsjælland? Det er vi mange, der ikke er spor interesserede i. Helsingør og Øresundsregionen skal være et grønt og bæredygtigt område med plads til natur.

