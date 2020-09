Ældresagen er lettet over udfaldet af årets budgetforlig. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Humøret steg - Vi er glade - det lykkedes at råbe politikkerne op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Humøret steg - Vi er glade - det lykkedes at råbe politikkerne op

Debat Helsingør - 07. september 2020 kl. 12:18 Af Manfred Dietrich på vegne af Ældre Sagen i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er glædens dag hos Ældre Sagen i Helsingør. Byrådet har vedtaget et budget for 2021 med behørig tanke på de ældre og svages behov og værdighed. Vi har prøvet allerede sidst år før budgetforhandlingerne at gøre opmærksomme på at de dengang planlagte besparelser på ældreområdet var urimelige og uværdige. Da man kom med en ny 14 pkt. liste over besparelser på ældreområdet til 2021 som ville skære så dybt, at det kommer til at gøre ondt sagde vi stop.

Læs også: Budget skal gøre Helsingør til en uddannelsesby

Vores appel overfor politikkerne fandt ikke gehør. Derfor så vi os nødsaget til at plukke besparelser fra hinanden punkt for punkt for at påvise hvor uværdig og delvis umenneskelig nogle af forslagene var. Vi har ikke bedt om normineringer pr. ældre og svag borger på linje med normeringer i børnehave og vuggestue. Bar noget mere tid, end de få minutter til aktivering pr, uge som man havde afsat. Rengøring, mad og personlig pleje har i forvejen nået et niveau langt under hvad vi kan være bekendt over for vores ældre medborgere.

Enigt bystyre, men tør de love...

Det er skønt at se, at et næsten enigt bystyre ikke bare har taget besparelser på ældreområdet af bordet, man har også erkendt nødvendigheden af en ekstra indsats og ekstra midler på nogen områder. COVID-19 udfordringerne og reglerne og vejledninger har givet mange uforudsete omkostninger som der jo også skulle tages højde for i finanserne. Vi er stolte af vore politikker her i kommunen at de har lyttet til os og landet et ansvarlig budget for 2021.

Vi glæder os til at høre de respektive partier ved vores høring på Ældredagen at fremlægge deres planer og visioner på ældre området for fremtiden. Det betyder meget for os, hvis vi skal kunne sove roligt om natten, at de spareforslag der er lagt i skuffen, ikke tages ud igen lige efter kommunevalget. Vi håber at der er byrådsmedlemmer der tør love at disse besparelsesforslag fjernes for altid.

relaterede artikler

23 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag nyt budget 03. september 2020 kl. 17:23

Budgetdebat: Højere skat og Nordvestskolen ser ud til at præge nyt budget 01. september 2020 kl. 09:34

2021-budget med udsigt til lille skattestigning 31. august 2020 kl. 03:50