Borgerservice og jobcenter behøver ikke at udsende mails til borgerne i weekenden, mener læseren. Foto: Thomas Arnbo

DEBAT: Hold fri når kommunen er lukket

Debat Helsingør - 03. februar 2021 kl. 10:41 Af Pernille Brahe, Lerbakkevej, Helsingør, SF Helsingør Kontakt redaktionen

Det skal ikke længere være lovligt for det offentlige at sende digital post ud til borgere om aftenen og i weekenden. Vi lever i et digitaliseret samfund og der er mange fordele, men på dette område kan Helsingør Kommune gøre det langt bedre.

Ofte er dem der er mest udsatte, også dem der modtager mest post fra kommunen. Det kan være utrygt og ubehageligt at modtage post sent fredag aften og ikke kunne komme i kontakt med kommunen før mandag morgen. Så kan weekenden gå med at bekymre sig og vente på at kommunen åbner igen.

Syge, studerende, og arbejdsløse modtager invitationer til møder, vurderinger og afgørelser og meget andet. De har brug for også at kunne holde fri i en ofte stresset hverdag, hvor der er nok at kæmpe med i forvejen. Det er trods alt de færreste ting der er akutte, og kræver svar retur med det samme.

Vi ved det er usundt at være presset og "på" hele tiden - vi har nok stress og det er vigtigt ikke at skulle tage stilling til vigtige ting hele tiden.

I Frankrig er det allerede forbudt at sende beskeder ud om aftenen og i weekenden. Vi skal gøre det samme i Helsingør Kommune. Det gør sjældent en forskel om beskeden sendes nu eller i morgen. Til gengæld gør det en stor forskel for borgeren.