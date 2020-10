DEBAT: Hold fast i Helsingør havn til flis

I Fredensborg og Hørsholm Kommuner har vi længe været meget kede af, at Helsingør brugte havnen i Hundested til flis og herfra transporterede flisen gennem hele Nordsjælland på modullastvogntog til Helsingør, da det medførte en konstant og omfattende trafik af store modullastvognstog gennem Fredensborg Kommune. Der har været overvejelser om at flytte denne transport fra Fredensborg til Isterødvejen gennem Hørsholm Kommune. Vi har brugt mange kræfter politisk på at drøfte dette i de to kommuner og har rettet henvendelse til transportministeren om sagen. Vi er imod ideen om at bruge vores kommuner som transportkorridor for flis. Først og fremmest af trafiksikkerhedsmæssige årsager men også af miljømæssige årsager, hvor det er svært at se at den valgte løsning overhovedet giver mening i et bæredygtighedsperspektiv.