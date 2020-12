Forkast lokalplanen for et boligbyggeri på Rasmus Knudsens Vej. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Høringssvar til lokalplan 1.181 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Høringssvar til lokalplan 1.181

Debat Helsingør - 08. december 2020 kl. 10:44 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør, og Karin Steinberg, Espergærde Kontakt redaktionen

Vi mener, at lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej er en stor fejltagelse, idet det er endnu et angreb på kommunens grønne profil.

Efter at dispenseringer af skovbyggelinjen er flyttet over til kommunerne, er det i Helsingør kommune nærmest blevet opfattet som om den er ophævet. Det ene byggeri efter det andet er inden for skovbyggelinjen.

Lokalplan 1.181 er endnu et skræmmende eksempel på den holdning, hvor man vil klaske 370 boliger op inden for skovbyggelinjen i op til tre etager. For at få det til at lyde lidt pænere, prøver man at sælge lokal planen med en række tillægsord, som "samspil med landskabet og den omkringliggende natur."

Vi mener lokalplanen skal forkastes. Tiden er inde til, at vi værner om vores grønne kulturarv, eller på resterne af den.

relaterede artikler

Startskud til endnu en ny bydel 04. november 2018 kl. 04:30