DEBAT: Høringssvar til Helsingør Kommunes Planstrategi 2030

Debat Helsingør - 11. maj 2021 kl. 10:19 Af På vegne af Boligaktionen Kai Jensen, Bjarkesvej, Helsingør og Irrenne Peier, Carl Plougs Vej, Helsingør Kontakt redaktionen

Vi i boligaktionen har her formuleret et kommunalpolitisk oplæg; af os kaldet: Helsingør Visionært35, til Helsingør kommune vedrørende Planstrategi 2030, og som vi indgiver som høringssvar og indsigelse i borgerhøringsfasen om Helsingør kommunes Planstrategi 2030.

Helsingør Visionært35 er også tænkt som et oplæg til den mere overordnede kommunale boligdebat; som et politisk udspil til kommunevalgkampen, byrådet og de opstillede partier og til private interessenter og boligselskaberne.

Planstrategi 2030 og bl.a. Socialdemokratiet skriver i deres boligpolitiske oplæg, modsat os, om fortættede byggerier; altså stærkt koncentreret byggeri, muligvis højhuse.

Vi i Boligaktionen tænker derimod med Visionært35 i mindre autonome bolig-enheder flettet sammen af infrastruktur og natur. Vi må påpege at vi har en fornem arkitektonisk kulturhistorie knyttet til Helsingør ved arkitekt Jørn Utzon og familie og bl.a. de smukke Romerhuse som er et klart arkitektonisk eksempel at bygge videre på; - mindre romerhus-enheder på 12 - 20 boliger med atriumgårde og med natur og relativ afstand mellem enhederne i naturskønt anlæg.

Det er en væsentlig forskel; - fra planstrategiens byggecentralisme og til boligaktionens visionære bolig-decentralisme.

I regeringens og socialdemokratiets egen boligplan fra 2019 har man sat et mål på 110.000 boliger inden 2031, altså indenfor 10 år, - med 60,000 i Hovedstaden og de resterende 50.000 boliger fordelt i det øvrige lands kommuner.

Det er altså kun yderligere 90.000 boliger og loven om parallelsamfund der skiller os.

Vi forbeholder os parallelsamfundsloven ift. mulige aktuelle boligafdelinger i Helsingør.

Til gengæld har vi ikke hørt et ord til disse nye boliger siden udspillet blev lanceret i 2019 og nu 2 år senere i 2021, er der stadig ikke plan i nybyggeriet.

Derimod har vi i mellemtiden fået tildelt 350 mill. kr. til det almene boligområde i Helsingør til renovering af eksisterende byggeri/ boligafdelinger.

Det er blevet fastslået at man ønsker op til 30% almene boliger i alt nyt boligbyggeri; ejer - såvel som lejeboliger.

Det bliver muligt at sanktionere i privat ejendom ifm. nødvendig boliganvisning og udlejning.

Vi får et loft for ikke vestlige beboere i almene boligafdelinger på 30 %.

Grøn boligaftale 2020 foranledte en ekspertgruppe nedsat af regeringen til at udvurdere modeller for hvordan der tilvejebringes særligt billige og bæredygtige almene boliger ved en aktivering af Nybyggerifonden under Landsbyggefonden.

Vi har noteret os at SF ikke stemte for de almene boliger på Rasmus Knudsens vej og at Enhedslisten var splittet og heller ikke entydigt stemte for byggeriet at nye almene boliger, hvilket vi finder meget tendentiøst. Begge partier vægtede Dansk Naturfredningsforening højere.

Den »naturalistiske« linje hvor selve naturen og biodiversiteten er blevet en forhindring for at bygge boliger, som på Amager Fælled i København og ligesom på Rasmus Knudsen vej i Helsingør, hvor SF og dele af Enhedslisten nedlægger veto imod og spærrer for byggeri af nye almene boliger, - og lignende sager.

Altså, boligpolitisk set, dekonstruktive parametre der er oppe i tiden og som forhindrer, i stedet for at fremme boligbyggeriet.

Vores plan for Visionært35 er netop bæredygtig in natura, dog uden disse særinteresser, men som indikator på retning og princip og en fastholdelse af en socialøkonomisk ligning i byggeriet og i boligen.

Med realiseringen af kommunens Planstrategi 2030 og boligaktionens Visionært35 og med nybyggeriet og renoveringen af almene boliger, har Helsingør fået en dynamo for økonomi og social ligning, men høster også en gevinst på bl.a. beskæftigelses -og uddannelsesområdet og altså en grundlæggende god investering i Helsingørs fremtid.

