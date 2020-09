Marlene Harpsoe(DF). Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hjælp danske børn først Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hjælp danske børn først

Debat Helsingør - 08. september 2020 kl. 09:52 Af Ib Kirkegaard og Marlene Harpsøe, byrådsmedlemmer DF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten og Radikale Venstre fremsatte på byrådsmødet den 31. august forslag om, at Helsingør kommune tilslutter sig et europæisk initiativ om at tage flygtningebørn til Helsingør fra en lejr i Grækenland.

Vi er i Dansk Folkeparti gentagne gange blevet kritiseret for at tage sager om udlændingepolitik op i Helsingør byråd. Men det er vist nok en anden sag, når det er to venstreorienterede partier, der fremlægger udlændingepolitiske forslag.

Vi i DF stemte imod forslaget om flere flygtninge til Helsingør. Det er synd for de børn der bor i lejren, ingen tvivl om det, og der er børn i mange lande der har det svært. Men vi kan ikke invitere alle verdens børn til Danmark. Der er også danske børn, der har det svært.

Man skal hertil også huske på, at hvis man siger ja til at tage flygtningebørn til Danmark, så kan de blive familiesammenført med deres forældre og søskende. Vupti, så bliver ét barn til en familie på 5, 7 eller mere. Det vil da lave et kæmpe hul i kommunens kasse! Der er mange børn i hele verden, som det er synd for. Men vi kan ikke hjælpe alle. Vi må først og fremmest hjælpe danske børn.