DEBAT: Her og nu-planer og lavthængende opgaver

Debat Helsingør - 19. marts 2021 kl. 07:36 Af Jørgen Busch, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

H-H forbindelsen og klima og bæredygtighed er så høj på dagsordenen som aldrig før. For så vidt angår planerne om H-H forbindelsen, må det give reflektioner om Helsingørs igangsættelse af planlægning af Helsingørs rolle og samspil ift. fællesplanlægning i Helsingborg og Helsingør. Og reflektioner om, hvordan konsekvenser afbødes og der idé-genereres en visionær by-/masterplan.

For så vidt angår planerne om minimering af CO2-udledning og fokusering på grøn teknologi synes jeg, at et fokus kun på solvarme er for snæver og at der udfra en forbrugersynsvinkel tillige burde være fokus på varmepumper/jordvarme, vindmøller, geotermisk varme og vandkraft. Vi tager naturligvis problematikken op under VVM undersøgelsen af solcelleanlægget og miljøvurdering heraf, hvor der skal tages stilling til alternative løsninger og gennemføres høring og borgerinddragelse.

For så vidt angår planerne om klimatilpasning af regnvands- og spildevandssystemet er udfordringerne heller ikke større end at at vi tager det op under VVM undersøgelsen og miljøvurdering heraf, hvor der tages stilling til alternative løsninger og gennemføres høring og borgerinddragelse.

For så vidt angår affaldsgenanvendelse er der frist 01.07 2021 for iværksættelse af regeringens nye affaldsnyordning. Her er Frederikssund Kommune i fuld gang med at iværksætte affaldsnyordningen med sortering i 10 fraktioner. Hvilket betyder for en bedre affaldssortering kræves det at hver ejer i stedet for 2 affaldscontainere på hhv. 190 liter og 110 liter, nu skal have 4 containere på hver 240 liter. Helsingør Kommune har til TV2 Lorrys undersøgelse af status på nyordningen oplyst, at der skal gennemføres høring og borgerinddragelse. Så tager vi den derfra.

