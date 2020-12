DEBAT: Helsingør skal kræve moskéernes fuptilskud retur

FF har siden 2017 modtaget 1650 kr mens HUKF har siden 2007 modtaget 870.000 kr i folkeoplysende midler. I kombination med fritagelse for ejendomsskat, har kommunens borgerne i sidstnævnte tilfælde været med til at finansiere en moské, der blev dem bundet på ærmet under påskud af at være et kulturhus for alle.