DEBAT: Helsingør på vej til årtiets skandale

Debat Helsingør - 08. marts 2021 kl. 09:29 Af Lisbeth Jacobsen, GL Hellebækvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Byens Eng forsvinder.

I det smukke Helsingør - kendt for at være grønt og blåt - er der gamle alvorlige fejltagelser i bagagen, fx Slotsgaarden op ad Marienlyst slot og 60er- bygningen på Axeltorv, der slet ikke passer ind. Mon byrådet slet ikke kan forstå, at vi er mange flere end naboerne til Esrumvej/Rasmus Knudsens Vej, der er oprørte over at Byens Eng nu forsvinder?

Vi har brug for grønne frirum, vi har brug for udsigtslinjer, vi har brug for at bevare kulturlandskaber med levende dyr. At argumentere med at det har været planen i mange år giver ingen mening. Ville vi have opført Slotsgaarden i dag? Nej vel.

Vi har alle brug for naturen, se bare på, at der nu er lige så mange i skoven på en kølig marts-dag uden sol, som tidligere (før pandemien) på en sommersøndag, når bøgen lige var sprunget ud. Kunne man ikke forstille sig en planlægning, der som tidligere havde grønne fingre?

Der argumenteres for at der kommer almene boliger- skal det overtrumfe alle protesterne - være et hold- kæft- bolsje?

Byrådet må tænke sig rigtig godt om - borgerne i Helsingør fortjener bedre end at alting plastres til. Vi er ved at få fornemmelsen af, at der ikke bliver lyttet. Som en borger skrev- der kommer vel snart boliger i Smørhullet? Og som jeg selv tidligere har foreslået i Kongens Have? Begge dele er naturligvis ikke det vi ønsker, men udtryk for en frustration over de beslutninger, der kunne være så meget bedre. Vi vil ikke have nye fejltagelser.

