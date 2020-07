Det omstridte og skrinlagte projekt Foto: Illustration: Cowi

DEBAT: Helsingør - offer for nonchalent bystyre ?

Debat Helsingør - 12. juli 2020 kl. 10:03 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis beskriver i en artikel, d. 8. juli 2020, at Konsulentvirksomheden COWI-Consult har været hyret og blevet betalt nær 2 mill. kr. for at vejlede og hjælpe den politiske Havnebestyrelse i Helsingør, til at træffe forstandige beslutninger.

Jeg kan ikke påstå at være forretningsmand, men jeg kan kun undre mig over den forretning-/handlings- eller strategiplan, som den anerkendte konsulentvirksomhed tilsyneladende har vejledt og rådet den politiske havnebestyrelse til at følge og særligt dette, at COWI fra starten undladt at tilråde en analyse af, om det ville være økonomisk forsvarligt for byen og byens borgere, at anlægge den nu afviste Multikaj i Helsingør.

Alene på grund af dette, dumper konsulentvirksomheden og deres rådgivning - efter min opfattelse.

Med de nyligt vundne erfaringer, er det derfor skræmmende at COWI Consult tilsyneladende også medvirker i planlægning og strategi omkring Helsingørs byudvikling (eller rettere manglen på samme) og pludseligt giver det hele mening, desværre!

Nu begynder man at få en fornemmelse for, - hvorfor der ikke er en reel udvikling i Helsingør by - hvorfor byens torve forsømmes, hvorfor renæssancehuse nedrives og bliver til P-pladser, hvorfor Helsingør havn det meste af tiden, ligger som en tom grå granitplads, - hvorfor vi oplever forretninger i Helsingør lukker, én for én.

Det er lige så nemt - som det kan være forkert - at få den fornemmelse, at COWI Consult blot, skal holde gryden "i kog" - så politikerne før eller siden beslutter det som konsulenterne foreslår - og ikke nødvendigvis hvad byens borgerne ønsker.

Det kunne også være interessant at vide, hvor meget konsulentvirksomhederne, koster byens borgere i forbindelse med byens udvikling.

Hvem er det der styrer udviklingen i Helsingør? Konsulenterne eller politikerne? Vi ved naturligvis godt, hvem der beslutter!

Så har regnearkene og de lange linealer vundet og politikerne har ansvaret - mens borgerne betaler.

Det kunne retfærdiggøre at vække den gamle Holger Danske - resten må borgerne klare ved det kommende kommunalvalg.

