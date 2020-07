Borgmester Benedikte Kiær(K) Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Helsingør har stadig en udligningsregning på 23 millioner

Debat Helsingør - 09. juli 2020 kl. 09:38 Af Benedikte Kiær, borgmester(K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage bliver kommunens økonomi de kommende år gennemregnet. Vores økonomi er selvfølgelig præget af pandemien med flere ledige og manglende skatteindtægter. Men udligningsregningen på de 23 millioner kroner gør også ondt og efterlader et stort hul i kommunekassen, som byrådspolitikerne skal arbejde med at få dækket i de kommende budgetforhandlinger. Det bliver en stor udfordring.

Desværre har det socialdemokratiske folketingsmedlem Henrik Møller skabt tvivl om, hvorvidt byrådet står over for en udfordring. Fredag den 3. juli skrev han på facebook, at man ikke kunne sige det er regeringens skyld, hvis byrådet ser sig nødsaget til at sætte skatten op for at klare udligningsregningen. For kommunen får jo mere i bloktilskud, hvilket ifølge Henrik Møller betyder, at "Helsingør Kommune ikke taber på udligningsreformen, men går i nul". Samme budskab kommer han med i Frederiksborg Amts Avis den 8. juli. Kort sagt mener Henrik Møller ikke, at udligningsformen koster Helsingør Kommune en krone - og der er ingen grund til at være sur på regeringen. Desværre hopper Frederiksborg Amts Avis med på Møllers spin og skriver, at han også har "fat i sandheden". MEN det har Henrik Møller ikke! Uanset Møllers spin, så har Helsingør Kommune en udligningsregning på 23 millioner om året, som vi skal finansiere. Og det gør ondt økonomisk.

Og så tilbage til det øgede bloktilskud. Når alle kommuner får mere i bloktilskud, herunder også Helsingør kommune, så handler det om den pandemi, som har raset og som stadig er i gang flere steder i verden. For den har betydet, at rigtig mange har mistet deres arbejde og mange virksomheders omsætning falder, og dermed er der færre, der bidrager med den skat de plejer. Det kan mærkes. Kommunernes økonomi er indrettet således, at staten til dels kompenserer tabet i skatteindtægter, så kommunerne ikke skal ud i meget store sparerunder i velfærden. Når det gælder ydelser, så kompenseres kommunerne for de mange flere ledige, dog således at kompensationen - dvs. refusionen - aftrappes ret markant det første år. Kommunerne - også Helsingør Byråd - er på den måde motiveret til at hjælpe erhvervslivet, få gang i den lokale økonomi og få de ledige i job igen. Den kompensation, som kommunerne får fra staten, giver således ikke øget økonomiske råderum, dvs. flere penge vi f.eks. kan bruge til skoler og ældrepleje. Kompensationen fjerner ikke udligningsregningen. Den skal betale, og indfases over to år, så i 2022 har vi det fulde udligningstab på 23 millioner. Og det kan mærkes, særligt i denne tid, hvor Danmark befinder sig i en recession!

En af de kommende dage har vi det fulde økonomiske overblik og dermed også omfanget af den økonomiske udfordring vi står med. En udfordring, der skyldes udligningsregningen og pandemien. Her vil det står lysende klart, at det var et tankeløst spin og i værste fald fake news, som Henrik Møller har gang i. Vi står med en stor udfordring, og jeg er ked af, at et folketingsmedlem fra regeringspartiet har prøvet at bilde borgerne noget andet ind, og at han fik Frederiksborg Amts Avis til at hoppe på sin spin-limpind.