Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Helsingør har brug for en stadsarkitekt

Debat Helsingør - 07. oktober 2021 kl. 09:37 Af Nicholas Just, Spidskandidat Liberal Alliance Helsingør Kontakt redaktionen

Et Helsingør i vækst og udvikling har brug for en stadsarkitekt.

Det handler om at sikre smukke bygninger og landskaber over alt i Helsingør kommune gennem en mere bevidst arkitekturpolitik. For kvalitet i byudvikling kommer ikke af sig selv.

Liberal Alliance vil gerne være med til at sætte arkitektur og arkitekturens værdi højere på dagsorden i Helsingør kommune. For os handler det om at få løftet kvaliteten af det byggede miljø til fordel for Kommunen og fremtidens økonomi.

Livskvalitet og byudvikling hænger sammen. En attraktiv by og attraktive boligområder tiltrækker nye borgere, turister og skaber vækst i kommunen. Derfor er det vigtigt for Liberal Alliance, at gøre byrådet mere bevidst om, hvor stor en betydning en klar arkitekturpolitik har for byen, borgerne og økonomien.

Det vil være stadsarkitektens job at klæde byrådet på, for at sikre, at vi får en rigtig høj kvalitet ud af de investeringer, som byrådet beslutter sig for at lave. Stadsarkitekten skal tænke i helheder på tværs af forvaltningsområderne. Her kan nævnes infrastruktur og institutioner m.m., så der er mere sammenhæng mellem visioner og en fremtidssikret byudvikling. Det har byrådet tydeligvis brug for.