Jørgen Simonsen er formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland. Foto: Ricky John Molloy

DEBAT: Helsingør bør investere i fremtiden

Debat Helsingør - 26. februar 2020 kl. 15:39 Af Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil overleve, skal man investere i fremtiden, men den holdning deler et flertal af byrådsmedlemmerne i Helsingør desværre ikke. På grund af usikkerhed om, hvordan økonomien ser ud, når detaljerne i udligningsreformen er faldet på plads, har de besluttet at sige nej tak til at huse DM i Skills i 2024.

Danmarksmesterskaberne i erhvervsuddannelser er et kæmpe udstillingsvindue, som viser de unge og deres forældre de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse giver. Vores lokale virksomheder mangler allerede i dag både arbejdskraft og lærlinge, og det problem vil vokse sig større i fremtiden. Hvis vi bare ser afventende på fremtiden, fordi vi ikke tør tage en beslutning, så kan man være sikker på, at fremtiden byder på afvikling frem for udvikling. Når det gælder om at sikre, at vores lokale virksomheder også i fremtiden kan få den arbejdskraft, som de har brug for i nærområdet, så er det bedre at investere i dag end i morgen.

Et flertal i Helsingør Byråd har til gengæld samlet sig om at indføre uddannelsesklausuler, hvor virksomheder, der vil arbejde for kommunen, tvinges til at tage et bestemt antal lærlinge. Men hvis vi ikke får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så bliver det svært for virksomhederne at levere det ønskede antal lærlinge.

Hvis politikerne virkelig ønsker, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, så kan det ikke nytte noget, at de nøjes med at bruge sociale klausuler som symbolpolitik på handling. De skal gå helhjertet ind i arbejdet og dermed også hjælpe med rekrutteringen. I Herning steg antallet af unge, der søgte ind på en erhvervsuddannelse, efter at kommunen havde været vært for DM i Skills. Helsingør har muligheden for at blive vært og gøre flere unge interesserede i erhvervsuddannelserne. Det er en investering i fremtiden, som vi ikke frivilligt bør give afkald på.

