Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Helsingør - Europæisk Kulturhovedstad i 2032 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Helsingør - Europæisk Kulturhovedstad i 2032

Debat Helsingør - 03. august 2021 kl. 09:24 Af Jens Kirkegaard, Espergærde, arkitekt MAA, kandidat for DF til Region og Kommunevalg Kontakt redaktionen

Debat

Der er næsten noget symbolsk i, at Herakles og Hydraen ikke springer med vand på Nordre Mole, hvor Helsingør visuelt møder verdenshavet, som kunne være et fuldgyldigt vartegn for den ny forening, der vil arbejde for at få Helsingør tildelt rollen som EU-Kulturhovedstad i 2032.

Læs også: Helsingør går efter at blive Europæisk Kulturhovedstad

Formanden for initiativet, Aslak Gottlieb, pointerer, at effekten af at have været Kulturhovedstad, skal kunne mærkes i årene efter, hvilket rejser spørgsmålet, hvordan foreningen vil kunne arbejde med sine kulturelle mål op til premieren, når man tilsyneladende endnu ikke har fået byrådets velsignelse til projektet.

Selve ansøgningsfristen er først i 2026, men som Aslak Gottlieb siger, så bliver projektbeskrivelsen nok tyk som en telefonbog, da den skal indeholde alle kvalificerende argumenter for et valg af Helsingør - men selvfølgelig renset for tivolisering og anden bragesnak.

For at få gode ideer til ansøgningen, så indkalder den ny forening til et åbent informationsmøde den 24. august kl. 16.30 på Den Internationale Højskole.

Jeg kan, som kandidat for DF til KV21 anbefale, at alle partier og alle kulturelt interesserede møder op for understøtte initiativet, så det kan få så bredt et fundament som muligt - at Herakles ikke vil stå forsvarsløs overfor Hydraens mange slangehoveder i form af regnedrenge og skeptiske organisationer m.v.