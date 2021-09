Ken Torpe Christoffersen er formand for Grundejerne i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: "Helsingør Erhvervsråd - et nyt Bymidteforum? "

Debat Helsingør - 17. september 2021 kl. 06:50 Af Ken Torpe Christoffersen, formand for Grundejerne i Helsingør(GIH) Kontakt redaktionen

Jesper Haase - tidligere vælgerforeningsformand for de konservative og medejer af Værftets Madmarked - har foreslået et nyt Erhvervsråd, der skal løse alle problemerne vedrørende vor kommunes dårlige erhvervsklima, og samtidig har Michael Lagoni fremsat forslag om, at Helsingør skal være det nye "vilde vesten for iværksættere".

Helsingør Dagblad skriver, at der næsten er fuld opbakning hertil, men jeg læser det således at både Stine Johansen ( kommunaldirektør ) Helsingør Handel og Industriforeningen er særdeles skeptiske for et forum mere og nye møder - og det kan jeg godt forstå.

For mig at se, så er det ikke et Erhvervsråd, som hverken kan eller skal løse kommunens problemer med klimaet - det skal Stine have arbejdsro til - og det er i øvrigt tillige hende og hendes kollegers opgave i kommunen.

De må naturligvis gerne få både hjælp og gode råd fra Erhvervslivet - og erhvervslivet har igennem mere end 10 år både foreslået og bedt om, at der blev nedsat en taskforce, på 6 - 8 medarbejdere - som tog sig af de store tunge byggesager / erhvervssager i kommunen, for derved at sikre, at den pågældende virksomhed / investor føler sig velkommen og håndteret fra start af. Det har flere forskellige jyske kommuner praktiseret i årevis og ligger bemærkelsesværdigt højere på ranglisten -

Det arbejde har Birgit i One Stop ingen chance for at matche - så hun sidder ganske enkelt på en urias post - og One Stop er igen et ringe forsøg fra vor kommunes side på at matche de jyske task-forces, som har bevist at de virker...såløsningen ligger lige for.

Vi har brug for handling i vor kommune og ikke flere råd og møder - og sådan læser jeg også Stines kommentar i Dagbladet.

Før vi har styr på disse forhold, så er det vist kun det private erhvervsliv, der kan skabe et "vilde vesten" - det hverken kan eller skal kommunen blandes ind i - ( kommunen prøvede med Grønnehave stationsbygning uden succes og stort milliontab ) og jeg tænker, at vi burde få styr på de interne linjer i kommunen først - men enhver privat investor er da velkommen til at kaste sig over sådan et projekt.

