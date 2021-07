Hvis hvis havneudvidelsen i Hornbæk ikke er begrundet i et økonomisk behov hvad drejer det sig så om?Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Havneudvidelser og planstrategi

Debat Helsingør - 06. juli 2021 kl. 09:35 Af Helle Øelund, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Kontakt redaktionen

Danmarks Naturfredningsforening har i sin kommentar til den igangværende planstrategi efterlyst samlede overvejelser omkring udviklingen af havnefaciliteter og rekreative anlæg i kommunen. Som udgangspunkt finder vi det besynderligt at planlægning af kommunens udvikling de næste 10- 15 år ikke indeholder et samlet greb omkring udviklingen på kysten og finder det forvirrende at det fyger med ideer om havneudvidelser og udviklingsplaner for sejlsport og andet.

På det seneste har planer om en havneudvidelse i Hornbæk været i fokus. Kommunen har tilbage i april måned vedtaget en såkaldt procesplan for en helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand, som bl.a. henviser til Planstrategi 2030, som endnu ikke er vedtaget. Er det ikke en noget bagvendt fremgangsmåde?

Vedtagelsen omtaler »lokale udviklingsønsker og behov«, hvori forslaget om en havneudvidelse indgår. I den løbende debat har en havneudvidelse fremstået som tvingende nødvendig af økonomiske årsager. Når man gransker havnens økonomi er der imidlertid ikke meget hold i påstande om havnens katastrofale økonomi. I 2018 og 2019 havde havnen en samlet fortjeneste på ca. 3 millioner og ved udgangen af 2019 en egenbeholdning på 2.5 millioner kr. De fleste af disse penge går nok til den igangværende renovering af den ydre mole, men med en årlig fortjeneste på omkring 1,5 millioner kr. vil det ikke være noget problem at låne til renovering af østmolen de kommende år.

Men hvis havneudvidelsen ikke er begrundet i et økonomisk behov hvad drejer det sig så om?

Ifølge ansøgningen om at skabe større brugbarhed og attraktionsværdi ved at udvikle havnen som destinationsudvikling for turisme, blandt andet ved at indrette »bropladser, overvejende for større lystfartøjer« . Og det skal så ske ved at inddrage og omstrukturere store dele af strandarealet øst for havnen.

Lokalpressens reportager og debatindlæg dokumenterer en betydelig skepsis overfor projektet. Det vil medføre betydelige landskabelige ændringer og gå ud over de eksisterende rekreative muligheder for byens borgere og for den skyld også almindelige turister og besøgende. Til gengæld bliver vilkårene så bedre for større lystfartøjer, -til gavn for hvem? Det er en kendt sag at lystsejlere kun i begrænset omfang lægger penge i havn, men til gengæld vil havnemiljøet forandre sig, så det kommer til at minde om Rungsted og mon det er i overensstemmelse med Hornbæk-borgernes ønsker? Større både, mindre plads, flere biler og mere trafik?

Som nævnt i indledningen er DN bekymret for udviklingen på kysterne og opfordrer Helsingør Kommune til at udvikle en samlet plan, som afvejer udviklingsmuligheder i sammenhæng med kystsikring, naturhensyn og kulturhistorie. De små kysthavne er kulturperler og det er på tide at man bliver mere konkrete i bevarelsen af disse karakteristiske og identitetsskabende miljøer.

Betyder det så at man slet ikke kan udvikle kystmiljøerne? Nej da, se her f.eks. det spændende forslag om en ny strandpark i området omkring Trykkerdammen syd for Helsingør, hvor man på engang vil skabe bedre vilkår for forskellige grupper og værne om den gamle stejleplads tæt på Helsingørs bymidte. Og man kunne med små midler skabe bedre vilkår for surfere i både Hornbæk og Hellebæk-Alsgårde. Men det kræver en mere samlet og velovervejet planlægning.

