Ukendt Kunstners nye værk, som kan ses i Skyttenstræde.

DEBAT: Havbunden dør fordi Forsyning Helsingør forurener med slam

Debat Helsingør - 21. september 2020 kl. 20:03 Af Erik Rasmussen, Fiolgade Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som borger i Helsingør kan man være glad for, at der findes mennesker, der tør tage ansvar og tale Roma imod, når de bliver opmærksomme på, at der er noget galt i Danmark/Helsingør.

Og noget galt er der i Helsingør, og der er god grund til at råbe vagt i gevær.

Tag blot den forurening, der finder sted i kystområdet omkring Trykkerdammen og Espergærde.

Havbunden dør fordi Forsyning Helsingør via deres overløb sender spildevand ud i Øresund.

Det skorter ikke på undskyldninger fra Forsynings Helsingørs side, men det ændrer ikke på de barske fakta: Der er tale om ren og skær svineri!!

Heldigvis er der ildsjæle, der tør tale højt uden frygt for evt. repressalier.

To af dem har igen bragt sig i fokus: Den anonyme kunstner og erhvervsmanden Jan Flintrup.

I Skyttenstræde viser et nyt kunstværk på en hvid mur, hvordan kommunen udleder skidt (og lort) i vandet til skade for mennesker og fisk m.m.

Med kunstværket er der skabt en form for skamstøtte, der skal gøre byens vise mænd og kvinder opmærksom på det ansvar eller manglende ansvar overfor både nutidens og fremtidens borgere i Helsingør Kommune.

Men kunstværket er også en opfordring til borgerne om at være årvågne. Vi skal turde sige fra, når vi bliver vidner til urimeligheder begået af de mennesker, vi til daglig anser for at være vores repræsentanter på tinge (kommunalbestyrelsen).

Skulle en eller anden borger måske fristes til at tro, at der er tale om overdrivelse, når der tales om en alvorlig forurening vil jeg stærkt anbefale, at man går ind på youtube og ser historien om den døde havbund ved Trykkerdammen.

Undervandsfilmen viser et krystalklart og rystende scenarie. Der er noget galt i Helsingør: Forsyning Helsingør gør det ad helvede til!!!

Stor og varm tak til Jan Flintrup og den anonyme kunstner: I har sat fokus på miljøet og miljøsvineriet.

PS: Videoen kan ses på Youtube.com. Søg på "Død havbund på Trykkerdammen".

