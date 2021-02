En planlagt bilforbindelse skal gå i en tunnel, som lander et sted bag Espergærde. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Har vi læst den samme HH-rapport, Benedikte

Debat Helsingør - 02. februar 2021 kl. 10:20 Af Lone Grønhøj Frandsen, Hellebæk, medlem af DN Helsingørs bestyrelse og kandidat til kv21 i Helsingør kommune

"Alt i alt er en fast HH-forbindelse positiv". Sådan starter et interview med borgmester i Helsingør kommune Bendikte Kiær. Udtalelsen kommer i kølvandet på den rapport, som Helsingør kommune selv har bestilt sammen med bl.a. Helsingborg kommune og danske vognmænds brancheorganisation.

Rapporten skal slå fast, at det er en fordel for de to byer og deres regioner med en ny fast forbindelse over Øresund.

Det mener borgmesteren er lykkedes. Meget mærkeligt! Jeg har læst den samme rapport. Men jeg kan ikke finde tilstrækkelig dokumentation for de påståede fordele for Helsingør kommune og dens borgere.

Jeg tror, vi alle ønsker det bedste for vores kommune. Vi vil gerne bo i et levende samfund, der udvikler sig i takt med den tid, vi er i. Vi vil gerne have en bymidte med liv og leben, blomstrende kulturtilbud og gode arbejdspladser i nærområdet eller fornuftig transporttid til et job længere væk.

Fordelene for borgerne i Helsingør ved en HH forbindelse skal vel underbygge den fremtid, vi ønsker for vores by. De relevante spørgsmål, rapporten skal svare på, er i det lys:

o Vil vi borgerne i Helsingør få flere jobmuligheder

o Vil virksomhederne få adgang til mere arbejdskraft

o Vil vi komme hurtigere på arbejde

o Vil der komme flere turister til Helsingør

o Vil vores natur og kultur seværdigheder nyde fremme eller lide skade

Jeg har kigget i rapporten og forsøgt at finde svar på spørgsmålene.

Vil vores natur og kulturserværdigheder nyde fremme eller lide skade? Her kommer vi til det spørgsmål, jeg synes, vi bør starte med at stille. Det er ikke fordi, jeg er imod udviklingen. Det er fordi, jeg er for en grøn og bæredygtig udvikling. Hvor vi ikke tænker miljø og natur til sidst men først. Her er der ikke meget hjælp at hente i rapporten. En egentlig vurdering af miljøbelastningerne ved en HH forbindelse, skal først gennemføres, når projektet overordnet set er besluttet. Og de fleste ved, at kommer vi så langt, så er det svært at vende om.

I rapporten står der om vores jobmuligheder flg: "For områder i Sydsverige betyder en HH-forbindelse en gennemsnitlig forøgelse af tilgængeligheden til arbejdskraft inden for én times rejsetid i bil på 14 pct., mens Sjælland får en gennemsnitlig forøgelse af tilgængeligheden på 4 pct".

De nordsjællandske virksomheder får altså øget tilgængelighed til medarbejdere (svenskere forståes) med fantastiske 4%. Den store gevinst høster Helsingborg, når det bliver muligt for Københavnerne at nå byen på under en time. Så er spørgsmålet bare, om det er attraktivt for danskere at tage job i Sverige. I rapporten beskrives det således; " "Lønniveauer og leveomkostninger favoriserer i dag især pendling fra Sverige til Danmark, men forholdene kan ændre sig og være forskellige på forskellige dele af arbejdsmarkedet."

Som en af mange pendlere til København (vi er små 6000 i kommunen), betyder det en del for min hverdag, hvor lang tid, jeg skal bruge på at komme på arbejde. Vil investeringen forbedre min adgang til StorKøbenhavn. NEJ er svaret. I rapporten vurderes det helt overordnet at " HH-forbindelsen medfører en forskydning af vejtrafik fra Øresundsbroen til HH og dermed en forskydning af vejtrafik fra Sverige til Danmark

Men selvom det står i rapporten at "Med en fast HH-forbindelse forventes en væsentlig forskydning af godstransport, logistikkæder og væksten i erhvervstransporten i retning af den ny HH forbindelse" så vurderer ophavsmændene ikke, at det vil medføre andet en lille forøgelse af trafikken på Helsingørmotorvejen. Mon dog ??

Får vi flere turister? Turisme og det afledte liv, det skaber i vores by, er af de vigtigste erhverv i Helsingør kommune. Det vil vi gerne værne om og have mere af. Svenskerne udgør allerede i dag den største andel af vore overnattende turister i Helsingør. Spørgsmålet vi skal stille os selv er, om en nedbringelse af transporttiden med ca 20 minutter, vil medføre at vi får flere turister og at de vil blive her i længere tid, eller de vil tage hurtigere hjem, når nu vejen er så kort. I rapporten fandt jeg følgende:" Området omkring Helsingør og Helsingborg vil i udgangspunktet kun have mulighed for at tiltrække en mindre del af den nye trafik af turister og fritidsrejsende, der anvender HH-forbindelsen og passerer området. Også når det kommer til turisme, vurderes det i rapporten, at svenskerne er de store vindere;

" Som for tilgængeligheden til arbejdskraft er HH-forbindelsens betydning for tilgængeligheden til turistmål præget af, at den danske side af Øresund er et større byområde med mere aktivitet, herunder også mere aktivitet inden for turismesektoren. Dermed er det især den svenske side af Øresund, der får en stor forøgelse af tilgængeligheden, når rejsetiderne til destinationer i hovedstadsområdet på den danske side af Øresund bliver kortere."

Nu er vi nået til min konklusion. HH forbindelsen er et infrastrukturprojekt, som helt sikkert fremmer godstrafikken i trafikkorridorer ned gennem Nordsjælland og videre ned i Europa. Den aflaster Sydsverige og belaster Nordsjælland. Jeg er på ingen måde overbevist om, at den vil fremme turisme i Helsingør og tilgangen af arbejdskraft, synes næppe at være udgiften værd. Den medfinansiering, som kommunerne og/ell staten skal finde på omkring 13 milliarder kroner synes at være en høj pris for en lille og spekulativ gevinst. Til gengæld er jeg sikker på at en lille andel af det samme beløb brugt på forbedring af kommunens biodiversitet, oprettelse af en maritim nationalpark, tilskud til grøntmarked på Axeltorv og investering i en sammenhængende nationalpark med gode vandremuligheder og naturoplevelser - det vil skabe forudsætning for flere turister og dermed mere vækst i vores kommune

