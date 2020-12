I forbindelse med kampagnen mod - stykgods/krydstogtkajen blev flere forretningsdrivende spurgt, om de ville være medunderskrivere af en protest mod planen. Flere af de forespurgte erklærede sig enige i protesten, men tilføjede, at de ikke turde skrive under af frygt for evt. repressalier fra borgmesterens side, skriver læseren. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Har arrogancen sejret over viljen til dialog og godt samarbejde ?

Debat Helsingør - 11. december 2020 kl. 14:28 Af Erik Rasmussen, Fiolgade, Helsingør Kontakt redaktionen

Helsingørs borgmester Bendikte Kiær har ikke meget til overs for rapporten fra DI, der kritiserer erhvervsklimaet i bl.a. i vores kommune.

Til Frederiksborg Amts Avis siger borgmesteren bl.a., at Helsingør skal være et godt stedden at drive virksomhed. Det arbejder vi fokuseret på løbende, siger hun til avisen.

Borgmesteren påpeger videre, at kommunen har været centrum i flere sager, som kan have smittet af på svarene i undersøgelsen.

Til avisen siger hun videre:

"At jeg tager DI's undersøgelse med et gran salt er ikke det samme som, at jeg ikke tager erhvervslivets vilkår alvorligt. Det gør jeg i den grad. Jeg vælger blot dialogen med det lokale erhvervsliv og erhvervsforeninger i stedet for at løbe spidsrod efter en undersøgelse udført af nogen i København, hvor vi ikke ved, om virksomhederne reelt har haft kontakt med kommunen på alle de områder, der bliver spurgt ind til".

Jeg vil ikke på nogen betvivle borgmesterens intentioner om dialog og opmærksomhed, men når man som borger bevæger sig i kommunen og taler med forretningsdrivende og erhvervsfolk, er det ikke alle, der deler borgmesterens opfattelse af, hvad der er dialog og opmærksomhed.

Tværtimod bliver der givet udtryk for, at borgmesteren optræder arrogant og udviser en magtfuldkommenhed overfor erhvervsfolk.

I forbindelse med kampagnen mod det påtænkte luftkastel - stykgods/krydstogtkajen - blev flere forretningsdrivende spurgt, om de ville være medunderskrivere af en protest mod planen. Flere af de forespurgte erklærede sig enige i protesten, men tilføjede, at de ikke turde skrive under af frygt for evt. repressalier fra borgmesterens side. Om der var hold i denne frygt, skal jeg lade være usagt, men det er hvert fald ikke ukendt, at man absolut ikke er i kridthuset, hvis man siger borgmesteren imod.

Heldigvis har man lov til at blive klogere. Det gælder også for en borgmester - ikke mindst nu hvor vi nærmer os et kommunalvalg.

Så hvad kan man andet end at ønske borgmesteren held og lykke med hendes planer om at sætte ønsket om vilje til dialog og samarbejde i højsædet. Både når det gælder hensynet til borgerne og de forretningsdrivende og øvrige erhvervsfolk.

Arrogancen og magtfuldkommenheden hører ikke hjemme i vores dejlige by og kommune.

Erik Rasmussen

Fiolgade

Helsingør