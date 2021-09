Næsten hele byrådet står bag budgetaftalen. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Handicappede og syge: Kommunalvalget foregår i mørke

Debat Helsingør - 28. september 2021 kl. 13:27 Af Marie Klintorp, formand Danske Handicaporganisationer Helsingør og Lisbet Jørgensen,Formand Bedre Psykiatri Helsingør Kontakt redaktionen

Vælgerne kan ikke stille kandidaterne til ansvar for den kolossale besparelse på handicappede og psykisk syge, som byrådet har besluttet.

Valg til byråd er den allerfornemste del af det lokale demokrati i Danmark. Det er her, borgerne giver karakter (og deres stemme) til politikerne både i forhold til den førte politik i den seneste valgperiode og ikke mindst i forhold til den politik, der skal føres i Helsingør i de kommende fire år.

Det er altså en både fornem og vigtig begivenhed, som alle stemmeberettigede i kommunen kan deltage i 16. november. Men i år er anderledes - desværre. Et stort flertal i byrådet har vedtaget vores fælles 'husholdningsbudget' for næste år, men i modsætning til normalt er det et budget med et stort mørkt hul. Derfor må vi i Danske Handicaporganisationer og Bedre Psykiatri råbe vagt i gevær.

Mørkedelen af budgettet handler om kommunens allersvageste borgere - mennesker med forskellige former for alvorlige handicap. Mennesker der uforskyldt slås med psykiske udfordringer, fysiske handicap og

udviklingshæmning. Det kunne være dig selv eller din nabo. Det kan være hvem som helst, der fra fødslen eller på et senere tidspunkt i livet uforskyldt må leve og slås med forskellige handicap eller psykisk sygdom.

På politiker- og administrationssprog hører dette mindretal af borgere i kommunen hjemme på området for Særlig Social Indsats - forkortet SSI. I de seneste år er udgifterne indenfor det specialiserede

socialområde vokset kraftigt. Ikke fordi forholdene for handicappede er blevet bedre - tværtimod har der igen og igen været besparelser. Der er almindelig enighed blandt både de handicappede, deres pårørende,

interesseorganisationerne og fagfolk om, at der allerede er skåret ind til benet. Også her i Helsingør.

Årsagen til de stigende udgifter ligger et helt andet sted. År for år sker der en kraftig vækst i antallet af borgere, der har brug for særlig støtte og hjælp fra det store flertal af danskere og helsingoranere, der ikke

slås med uforskyldte problemer. Især indenfor det psykiatriske område får flere og flere brug for hjælp i tide, så problemerne ikke udvikler sig til at blive livsbegrænsende for den enkelte og dyre for samfundet.

Men politikerne - lige fra regeringen og folketinget og ned til det nuværende byråd i Helsingør, mener ikke, at Danmark og Helsingør nu skal løfte i flok for at finde løsninger og undgå endnu større udgifter i

fremtiden. De bredeste skuldre, de stærkeste og dem, der nyder godt af gode indtægter, stigende huspriser og voksende pensionsformuer skal ikke træde til efter det solidariske princip, som vores samfund er bygget

på.

I stedet skal de voksende udgifter alene betales af de svageste grupper i vores samfund. Millionerne skal alene findes ved nedskæringer på det specialiserede socialområde, SSI. Det bliver borgerne med Downs

Syndrom, autisme, skizofreni, hjerneskade og andre udfordringer, der skal betale i form af besparelser, så stadig flere svage borgere kan håndteres for de samme penge.

Det fremgår klart af det vedtagne budget, at de nuværende politikere er enige om, at de manglende penge skal findes alene på SSI's område. Borgerne i Helsingør er ikke blevet spurgt, om de mon vil være med til i fællesskab at give lidt mere, så de få svageste ikke alene skal bære udgifterne.

Og det bliver værre. Det store flertal bag budgetforliget for 2022 er nemlig ikke alene enige om, at der skal skæres yderligere godt 40 millioner kroner på budgettet for særligt socialt udsatte. De er også enige om, at de ikke vil - eller kan - fortælle, hvordan de mange millioner skal findes. Det betyder, at vælgerne 16. november skal stemme i blinde. Det er ikke muligt for den enkelte at tage stilling til, om besparelserne på de svageste borger er rimelige og fair.

Kandidaterne vil tale længe om, at de er låst fast, at det er regeringens skyld. De vil tale om budgetlove, EU's konvergenskrav og meget mere. Og borgmester Benedikte Kiær har for længst inviteret Danske

Handicaporganisationer, Bedre Psykiatri og andre organisationer med ind i sparejunglen, så det politiske ansvar kan deles med andre. Vi skal nok møde op, og vi vil gøre vores for at påpege konsekvenserne af de

udmeldte besparelser på SSIs område. Men det er og bliver et politisk ansvar at tage beslutningen om, hvor besparelserne skal findes.

Men hvorfor får vælgerne ikke mulighed for at tage stilling ved valget? Er de besparelser, der kommer efter valget rimelige og retfærdige?. Eller findes der andre og kreative muligheder, hvor borgerne i

Helsingør sammen kan løfte i flok - også når det gælder de svageste?

Det eneste vælgerne nu kan gøre, er at spørge kandidaterne direkte, hvordan han eller hun, parti X eller Y vil håndtere fremtiden for de udsatte grupper i Helsingør Kommune. Hvor mener kandidaterne pengene

skal findes? Skal der virkelig spares over 40 millioner? Og om det ikke er en opgave for alle kommunens borgere at tage hånd om de svageste?

