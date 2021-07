En vejtunnel ville skulle komme i land ved Espergærde. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: HH - så kom der klare linjer

Debat Helsingør - 06. juli 2021 kl. 23:10 Af Jørgen Bodilsen og Allan Berg Mortensen, medlemmer af Helsingør byråd for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Der har været lidt usikkerhed omkring de politiske partier i Helsingørs holdning til en HH-forbindelse. Med afstemningen i økonomiudvalget 14.6.21 bekendte alle partier kulør, omkring deres holdning til en HH-forbindelse.

Et flertal med de konservative, Socialdemokratiet, Venstre og de Radikale fastholder at ville betale 187.000 kr. årligt til en lobbyvirksomhed: HH 2030 med formanden for Danske vognmænd i spidsen. En organisation hvis formål er at arbejde for at etablere en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Det vil nærmest være pinligt hvis nogle af de partier der stemte for, forsat at betale 187.000 kr. til en lobbyvirksomhed for en HH-forbindelse vil hævde de ikke er helt afklaret.

SF, DF og Enhedslisten stemte for at udtræde af HH2030 organisationen. Hvis enten Konservative eller Socialdemokratiet ønskede at forlade lobbyorganisationen, er der derfor et flertal for det.

Men godt for vælgerne at der kom helt klare linjer for valget i november. En stemme på Enhedslisten er en sikker stemme mod en HH-forbindelse.