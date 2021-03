DEBAT: HH-forbindelsens betydning for bosætning

Helsingør kommune har en strategi om at få flere til at flytte til lokalområdet. Byrådets visionsmål for år 2030 er bl.a., at 1.000 nye familier skal flytte til Helsingør kommune. Som en visionær lokalpolitiker er jeg sikker på, at vi når i mål. Men jeg er samtidigt bekymret for, at en fast forbindelse vil få flere til at forlade Helsingør efter år 2030.