DEBAT: HH-forbindelsen og transportudvalget

Tidligere transportminsiter Ole Birk Olesen er her at den opfattelse at vejforbindelsen er en god investering, vistnok primært forbi det sparer tid og kilometer? Den tidligere minister har imidlertid ikke ret når han hævder at forbindelsen fjerner noget trafik fra det belastede København, snarere tværtimod. Øget (last)biltrafik sydfra skal jo netop ledes igennem København og tilmed opererer rapporten med at lede trafik bort fra Øresundsbroen. Med det resultat at der her opstår et årligt underskud på 450 mill.kr. årligt som sjovt nok ikke er medtaget i regnestykket, men som i realiteten bidrager til et samlet underskud på projektet.