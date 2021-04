DEBAT: HH-forbindelsen - et utidssvarende projekt

Greater Copenhagen kom på et tidspunkt med et udsagn om at »...vejmyndighedernes rapport er meget konservativ og at udgifterne er sat for højt«. Desværre fremstår dette udsagn helt udokumenteret, så det er ikke rigtig til at vide hvad der skal forstås ved konservativt her, endsige hvorfor udgifterne er sat for højt? For mig at se peger det snarere i den modsatte retning, altså at et mere tidssvarende regnestykke med CO2-afgifter, som anbefalet af Klimarådet, ville hæve prisen betragteligt.