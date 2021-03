Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: HH-forbindelsen - en moderne molbohistorie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Helsingør - 02. marts 2021 kl. 20:42 Af Anders Ekstrøm, Løkkegaard, Damsholtevej, Gunderød Kontakt redaktionen

Diskussionen for og imod HH-forbindelsen fylder heldigvis meget i avisen og i bevidstheden hos folk på Sjælland. Det er en god ting med en saglig debat om emnet. Netop den faktabaserede diskussion er vigtig, og der kommer Peter Kirkeby til kort i sit debatindlæg 1/3.

Indrømmet, Helsingør har et problem med lastbiltrafikken til og fra færgelejet. Det skal der helt klart gøres noget ved, men den bedste løsning for stort set alle andre end Helsingørs beboere er ikke etablering af sænketunneller til Espergærde og etablering af motorveje og togbaner ned igennem Sjælland.

I disse tider er det blevet nemmere at være faktafornægter. Det er det nemmeste i verden at påstå, at undersøgelser ikke viser det rette resultat. Det kaldes »Skinners Konstant«. Det er det tal, man skal lægge til, trække fra, dividere med eller gange med det opnåede resultat for at få det ønskede resultat.

Resultatet af en fast HH-forbindelse er udledning af massive mængder CO2, ødelæggelse af Natura 2000 og UNESCO-fredede områder, kraftig stigning af støjforurening, destruktion af arkæologiske mindesmærker og kraftig forringelse af boligforholdene i de ca. 70 landsbyer, som anlæggelsen af motorveje og togbaner ned igennem Sjælland medfører. Det er fakta. At den seneste undersøgelse af rentabiliteten i HH-projektet viser, at det ikke ser godt ud, og at mange helsingoranere ansat ved færgeoverfarten vil blive arbejdsløse, er ligeledes fakta.

Problemet med godstrafik i Helsingør skal adresseres, men de argumenter der fra flere i Helsingør fremføres for etablering af en fast HH-forbindelse, klinger noget hult. Det minder om historien, hvor molboerne fik besøg af en stork, og otte mand bar hyrden ind på marken, fordi hyrden havde så store fødder.

Peter Kirkeby efterlyser rettidig omhu. Rettidig omhu er at være samvittighedsfuld i udførelsen, jf. Den Danske Ordbog. Det samvittighedsfulde er at se på konsekvenserne for andre end sig selv og det moralske i det, man gør og siger.

