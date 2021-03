Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: HH-forbindelsen besluttes - igen - inden sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: HH-forbindelsen besluttes - igen - inden sommer

Debat Helsingør - 25. marts 2021 kl. 08:05 Af Keld Olsen, formand, Espergærde Byforening Kontakt redaktionen

Skrækscenariet er en åben motorvej fra Mørdrup til Snekkersten strand og en sænketunnel i Øresund, samtidig med at man opgiver en jernbaneforbindelse.

En motorvej gennem den fredede Rørtangen og Egebæksvang skov. En motorvej som giver lokal støjforurening og sander fuldstændig til mod København. En sænketunnel som i mange år lægger livet i store dele af Øresund øde. Færger som mister indtægtsgrundlaget. Og byen Helsingør som en handelsmæssig og trafikal blindtarm.

Både borgere og politikere af enhver farve og partiprogram vil det bedste for Helsingør. For alle dele af kommunen, også Helsingør by, Snekkersten og Espergærde. HH-forbindelsen er den mest alvorlige og indgribende beslutning for Helsingør kommune siden lukning af værftet i Helsingør og for de kommende 50-100 år. Derfor forventer vi borgere, at vores kommunale politikere af hele deres kraft gør deres indflydelse gældende overfor deres respektive Christiansborg-politikere og råber: "Stop HH-forbindelsen".

For det er nu, inden sommer, at Folketinget - igen - beslutter, om man skal gå videre med HH-forbindelsen. Man har allerede brugt 17 mill. kr. på den Strategiske analyse. Inden sommer drøfter Folketinget, om der skal bevilges penge til at gå videre med tre års "Forundersøgelse" (Femern-forbindelsens Forundersøgelse kostede 1,5 mia.). Meldingerne går på, at andre projekter end HH-forbindelsen står forrest i køen. Men det betyder blot, at det kan blive vedtaget på et senere tidspunkt. Efter tre års Forundersøgelse skal Folketinget så beslutte, om man skal gå videre med en tre-årig Miljøvurderingsundersøgelse (VVM) (Femern: 0,5 mia.). Først herefter besluttes endeligt, om HH-forbindelsen til 42 mia. skal realiseres. Projekteringen tager 8-10 år.

For hver gang, der træffes ny beslutning, bliver HH-forbindelsen nærmere en realisering. Jo flere penge, Folketinget bevilger, jo større sandsynlighed for, at HH-forbindelsen laves.

Det er langt fra nok - ja nærmest kontraproduktivt - , at Byrådet har bedt ministeren "besvare de mange gode og yderst relevante spørgsmål, som borgerne og byrådet har stillet i fællesskab", som byrådsmedlem Silas Drejer (S) skriver i læserbrev den 23. marts.

Det er glædeligt, at næsten alle Byrådets partier har markeret sig som modstandere af HH-forbindelsen. Det gælder SF, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Lokaldemokraterne. Vores konservative borgmester er først citeret for at synes, det er en rigtig god idé, men har senere i et læserbrev tilkendegivet nogle betænkeligheder. Hvad Socialdemokraterne mener, har vi ikke hørt meget til.

Derimod har Byrådet desværre besluttet at legitimere lobbyorganisationen HH2030 med sin fortsatte deltagelse og støtte med et årligt bidrag på 187.000 kr. HH2030 arbejder med direktøren for Danske Vognmænd i spidsen kraftigt for at få HH-forbindelsen gennemført.

Det er en meget tidskrævende og tung opgave at være medlem af Byrådet. Det er forståeligt, hvis byrødderne ikke har læst hele den 127 siders "Strategiske analyse" om HH-forbindelsen. Derfor har det også været nødvendigt at danne Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen, som støttes af bl.a. Espergærde Byforening.

Læser man den fulde "Strategiske analyse" er det omtalte skrækscenarie bestemt ikke urealistisk. Om tunnellerne hedder det, at "detaljerede analyser er nødvendige, inden bygbarheden vurderes". Anlæg af tunnelerne indebærer "store geologiske udfordringer". Der kan spares "ca. 5 mia." ved at genbruge fabrikken i Rødby til støbning af sænketunnel-elementer.

I den underliggende Rambøll-rapport står, at en nedgravet "cut- and cover"-motorvej på land mellem Snekkersten strand og Mørdrup er "baseret på usikkert grundlag". Og "billigere vejforbindelse anlagt på terræn bør overvejes" - altså en åben motorvej gennem Egebæksvang skov.

Med ingeniør-termer står der: Det er måske teknisk muligt, men skrækscenariet er meget billigere.

Borgere og politikere i Helsingør kommune bør kontinuerligt råbe "Stop HH". For svenskere og Danske Vognmænd arbejder konstant på en HH-forbindelse. Det kan meget vel blive det billigere skrækscenarie.

relaterede artikler

Minister dumper HH-tunnel 23. marts 2021 kl. 19:00