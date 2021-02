Fire år uden tog mellem Espergærde og Helsingør er bare en af konsekvenserne af byggeriet af en HH-tunnel. Foto: Tommy Verting

DEBAT: HH-forbindelsen: Nu er gode råd dyre

Debat Helsingør - 26. februar 2021 kl. 07:11 Af Eva Rosenstand Jønsson, Dortevej, Espergærde Kontakt redaktionen

Vejdirektoratet og den svenske pendant Trafikverket har afsluttet en Strategisk analyse om vej- og personjernbanetunnel mellem Helsingborg og Helsingør,

Man forudser

o 9.600 flere køretøjer/dag ad Helsingørmotorvejen

o 10.000 flere passagerer/dag på Kystbanen

o En stigning i CO2 udledning på 0,3 % af hele Danmarks udledning (i anlægsfasen 11 %)

o 7 års anlægsfase i den fredede Rørtangkile; vælges den alternative sænketunnel vil Egebæksvang nærmest Snekkersten og stranden med strandeng ved Skotterup blive gravet op. Det rekreative område, hele Helsingørs åndehul og badestrand ødelagt i generationer.

o Store anlægsarbejder ved Helsingør havn, ekspropriationer langs Stubbedamsvej, og Helsingør afskåret fra togdrift i 4 år.

Fordelene beskrives i det væsentlige

o 2000 færre køretøjer/dag på Kongevejen

o Tidsbesparelse med bil over Øresund på 24 min. og i persontog på 16-25 min.

Tunnellerne vil efter 40 år have givet overskud på 2 milliarder kr., men medregnes 450 mio. kr./år i manglende indtægter ved, at færre biler kører over Øresundsbron, vil underskuddet være 16 milliarder kr.

Nu er gode råd dyre, fordi:

Hvordan skal vi få vores unge til at vende tilbage til Espergærde og Snekkersten som voksne med familier, hvis deres yndefulde, smukke, frie barndoms skov og strandområder trues af denne HH-forbandelse/ forbindelse?

Hvordan skal vi nå på arbejde til tiden ad Helsingørmotorvejen, når den yderligt belastes af endnu flere store lastbiltog på farten lige fra Haparanda i nord til Gibraltar i syd ad nyanlagt bane på et tunnel-Klondyke-opgravet terræn - i dag stadigvæk vidunderlige marker nord for Flynderupgård?

Hu hej! 10.000 biler på langfart dukker larmende og lugtende op over den yndige marksti fra Agnetevej mod Nyruphus. (Musvåger, tårnfalke, himlens fugle forjaget fra Espergærde og Snekkersten). Derfra ledes de 10.000 luftforurenende, larmende lige ind i vores eneste gode vej til København, Helsingørmotorvejen?

Vores unge tør næppe vende hjem til Espergærde med familien, hvis det skal blive så svært at nå på arbejde i byen.

Vi vil ikke have denne nye biltunnel, for færgerne er og bliver det eneste rigtige for os selv, for lastbilchaufføren på langfart til en lille kaffepause og et kig ind over vores smukke by, Helsingør, for alle andre bilister også og for vores økonomi i vores by, Helsingør. Bedre reklame for byens værdi som turistmål end et vue fra færgen ind over byens tårne og tage, Kronborg så majestætisk og fortryllende, fås ikke.

Det skal man måske have levet et helt liv i Espergærde, Snekkersten eller selve byen for at fatte for alvor, selv om det skulle være så indlysende logisk og selvfølgeligt, at man ikke bør destruere sin egen rede, sin egen hjembys væsentligste attraktion for os selv og for vores turister. Ingen turist orker vel at besøge en hektisk gigantisk byggeplads og et øde, charmeforladt, støjende, luftforurenende vejanlæg, hvor vi i dag har de smukkeste rekreative områder?

Orker vi selv at se stiltiende til, mens kortsynede politiske magtkampe i politiske partier i splid med sig selv spiller fandango med vores enestående natur og byens sande attraktioner? Skal visse politikere risikere at komme i historiebøgerne som dem, der fik smadret vores smukke, attraktive by, Helsingør og dens rekreative områder? for så lille gevinst og med så uoprettelige skadevirkninger for os selv og hele vejen ned gennem Nordsjælland og videre endnu?

Nej, vi må nu mobilisere ganske almindelig sund fornuft og lægge barnagtige politiske magtkampe til side. Vores elskede by og dens store attraktion, naturen omkring den, betaler det sig på alle måder at værne om, bevare og styrke.

Så vil vi få vores unge med deres familier til at komme hjem som gode skatteborgere, så vil turisterne gladeligt gå og cykle ud på småture i vores by og dens omegn, så vil turisterne købe glade og rigeligt ind i vores butikker, spise fornøjede og sultne på vores restauranter, sove i vores hotelsenge, lægge penge på bordet til byens bedste. Det ved vi jo godt! Sådan er det! Derfor: Vi vil ikke have den HH-forbindelse, og det skal vi som by klart og modsigelsesfrit meddele på rette sted. Brug pengene til at styrke vores fælles natur og rekreative områder nænsomt og på naturens præmisser. Det betaler sig på alle måder her og nu og i det lange løb.

