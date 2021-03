DEBAT: HH-forbindelsen - Nej tak!

I den strategiske analyse af HH-tunnelforbindelsen står, at denne skal bestå af to borede tunnelrør med en 2-sporet motorvej med nødspor i hvert rør. Diameteren på røret skal være 14 m!

Som man kan se på de geologiske jordbundsforhold på figuren 4.5 kan det ikke siges at være tilfældet under

Øresund, hvor den geologiske opbygning er vist med et utal af brud-linier (7) og forskellige bundmaterialer. (NB Danmarks at sunket ca. 1,4 km i forhold til Sverige) Ifølge rapporten om Femern Bælt forbindelsen skal en boret tunnel føres lige så langt under havbunden, som dens diameter er, i dette tilfælde altså mindst 15 m. Øresund er på det projekterede sted ca. 30 m dybt. Femern Bælt rapporten konkluderer, at en boret tunnel med det nødvendige tværsnit medfører brug af en teknologi, som endnu ikke er udviklet, og dermed aldrig er afprøvet. Desuden vil der ske indsivning af vand i en dyb boret tunnel; vand som kontinuerligt skal pumpes væk.