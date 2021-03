Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: HH-forbindelse - eller ej?

Debat Helsingør - 01. marts 2021 kl. 09:19 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen 29, st. th, Helsingør

Modstanden mod en fast HH-forbindelse, fylder meget i lokalpressen og er præget at mere eller mindre saglige/usaglige argumenter - argumenterne er først og fremmest baseret på en lokalinteresse-og følelsesladet baggrund.

Det er kendetegnende, for langt de fleste modstandere er, at de ikke er bosat i nærområdet af Helsingør havne, og har derfor ikke den samme viden og erfaring som os, der bor tættere på havnen og E47 som er til-og frakørselsvejen til færgelejet for nutidens HH-forbindelse.

E47 er som navnet antyder, en Europavej som starter i Lübeck og slutter i Helsingborg.

Hvor motorvejen slutter 6 km. før Helsingør, bliver E47 er landevej i ét spor i hver retning, hvor mange og tunge og op til 25 m. lange lastbiler bevæger sig frem til færgelejet, gennem tæt bebyggelse bl.a. med skoler.

Vi der bor tættere på færgelejet oplever flere gange dagligt, lange korteger med op til 15 til 20 lastbiler hvor modulvogntog kan være op til 25 m. lange, hvilket naturligvis vanskeliggør passage af den enkeltsporede E47.

De mange dieseldrevne lastbiler gennem tætbebygget byområde giver selvsagt mange gener for borgere i Helsingør, hvad angår NOx, CO2 og svære støjgener ved de gentagne stop/start ved lysreguleringer på Kongevejen/E47, til og fra færgelejet.

Motorvejen er bygget og forberedt til den tunge trafik, men hvor motorvejen ender, fortsætter E47 ad Kongevejen, som ikke er planlagt og anlagt til den trafik, som man oplever i dag. Derfor er det rettidig omhu og rigtigt at anlægge en HH-forbindelse syd for Helsingør, hvor motorvejen ophører og dermed fører den tunge trafik uden om Helsingør by, via en fast forbindelse til Sverige, idet tendensen med den tunge landtransport er stigende.

Argumenter om at Helsingør by vil blive en død by, er alene udtryk for en skrækretorik, som der ikke er belæg for. Sundbusserne kunne derimod få et opsving, idet danskere som svenskere fortsat vil tage på indkøbs-/hyggetur mad den korte sejltur på sundet, og endeligt er der alligevel ingen af de køretøjer, der kører til færgelejet, der først aflægger bymidten et besøg og ikke kan tilbyde den nødvendige parkering.

Hvor mange vil kunne påstå, at de tilbragte en eftermiddag i Korsør inden de sejlede til Halskov? - eller hvor mange tilbragte en eftermiddag i Ystad, på vejen til Bornholm?

Den stigende trafik af biler og tung transport kræver rettidig omhu, nytænkning og en udbygning af vejnettet til og fra Sverige - om ikke andet, så for Helsingør og borgernes skyld.

