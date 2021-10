DEBAT: HH-forbindelse - Nej Tak

HH-forbindelsen udløste for et halvt år siden en stor diskussion i Helsingør, og bør være et emne i valgkampen. Det er Folketinget der afgør sagen, men endnu en fast forbindelse, vil i allerhøjeste grad påvirke Helsingør Kommune og borgerne i Helsingør kommune. Byrådet skal arbejde for at forhindre at der træffes en beslutning i Folketinget om endnu en fast forbindelse over sundet. Byrådet har sendt en række spørgsmål til ministeren. Svarene har ikke ændret Enhedslistens holdning fra dengang vi læste forundersøgelsen: Ulemperne for naturen, for berørte borgere og for en grøn trafik politik overstiger langt gevinsten ved en kortere transporttid under Sundet. Især Espergærde risikerer at ende som et appendiks til en motorvejsforbindelse. Der kan med rette sættes spørgsmålstegn ved de økonomiske beregninger for biltunnelen og ved de mulige tekniske løsninger, og den fremlagte model for en togforbindelse er både meget dyr og har store og langvarige konsekvenser for borgere langs kystbanen, uden at forslaget fremmer en grøn varetransport via tog. Men selvom HH-forbindelsen ikke indgår i den danske regerings trafikplaner her og nu, er ønskerne om ikke mindst en biltunnel langtfra begravet. Derfor ønsker Enhedslisten er klar afvisning fra Byrådet af de foreliggende planer.