DEBAT: Grundejere bør også betale for kystsikring

Et spinkelt borgerligt flertal på 13 ud af byrådets 25 mandater besluttede mandag, at kommunen - og dermed alle skatteborgere - skal betale hele regningen på 50 mio. kr. for at sikre 7,7 km af kysten mellem Hornbæk Plantage og Hotel Marienlyst.